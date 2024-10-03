Председатель парламента Грузии Папуашвили подписал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

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Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ-пропаганды (движение признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом говорится в заявлении от имени Папуашвили, опубликованном в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

"Закон, который я подписываю, не отражает текущие, временные, изменчивые идеи и идеологии. Он основан на здравой мысли, историческом опыте и веками укреплявшихся христианских, грузинских и европейских ценностях", – говорится в сообщении.

Ранее данный закон отказалась подписывать президент Грузии Саломе Зурабишвили. Отмечается, что несмотря на то, что Зурабишвили не подписала закон и вернула его парламенту, она все же не наложила на него вето.

Пакет законопроектов "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" был внесен в парламент страны правящей партией "Грузинская мечта". Все инициативы в нем сводятся к введению запрета на ЛГБТ-пропаганду, а также подразумевают запрет на заключение однополых браков и смену пола.