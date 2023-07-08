Противники ЛГБТ прорвали полицейский кордон на фестивале "Неделя прайда" в Тбилиси

Фото: телеграм-канал SHOT

В грузинской столице противники ЛГБТ прорвали оцепление силовиков на озере Лиси. Там должен был пройти фестиваль "Неделя прайда", пишет РИА Новости.

В НПО "Тбилиси прайд", которая выступает организатором мероприятия, сообщили, что полицейские не смогли защитить территорию.

В местных СМИ писали, что противники ЛГБТ сломали укрепленную сцену и сценическое оборудование, а также сожгли часть инвентаря. После прорыва кордона полицейских, они попытались встретиться с членами "Тбилиси прайда", однако их уже не было на месте.

Замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе рассказал, правоохранители эвакуировали организаторов и участников фестиваля.

Ранее Роскомнадозор объяснил аудиовизуальным сервисам закон о запрете пропаганды ЛГБТ, согласно которому фильмы с демонстрацией ЛГБТ должны получать маркировку "18+" вне зависимости от категории, указанной в прокатном удостоверении Минкультуры РФ. Ряд картин получили удостоверения еще до вступления в силу закона, на фоне чего ведомство провело профилактическую работу с АВС.

В России стали избавляться от радужной символики из-за запрета пропаганды ЛГБТ