Минюст РФ определил, что ЛГБТ-движение появилось в СССР в 1984 году

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Министерство юстиции РФ определило, что с 1984 года в СССР благополучно действовало международное движение ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя главы ведомства Олега Свириденко.

По словам замглавы Минюста, с тех пор адепты ЛГБТ пропагандируют деструктивную идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака. Они создают угрозу демографического разрушения в стране, заявил Свириденко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

Замминистра уточнил, что в ЛГБТ-движении значилось 40 основных подразделений. Движению принадлежат 80 интернет-ресурсов без возрастных ограничений, которые имеют миллионы подписчиков.

Свириденко подчеркнул, что источниками финансирования выступают зарубежные неправительственные фонды, НКО, гранты Соединенных Штатов, Швеции, Великобритании и Нидерландов. Предварительно, общая сумма выделенных денежных средств превысила 500 миллионов рублей, заключил замминистра.

30 ноября 2023 года Верховный суд Российской Федерации признал экстремистским международное общественное движение ЛГБТ и запретил его деятельность на территории РФ. Таким образом суд удовлетворил исковые требования.