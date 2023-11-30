В РПЦ назвали запрет ЛГБТ формой нравственной самозащиты общества

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Факт признания Верховным судом движения ЛГБТ экстремистской организацией и его запрет в РФ является формой нравственной самозащиты общества, заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в беседе с РИА Новости.

"Мы знаем по свидетельству многих западных христиан, которые придерживаются традиционных убеждений в отношении брака и семьи, что деятельность ЛГБТ-движений направлена на вытеснение христианского представления о браке и семье", – сказал представитель РПЦ.

Кипшидзе уточнил, что традиционное представление о семье как союза мужчины и женщины в Европе было основано на христианском вероучении. Поэтому, по его мнению, деятельность движения в разных странах направлена против христианской религиозной концепции.

В итоге это приводит к ущемлению прав верующих в тех странах, где ЛГБТ получило свободу действий. В таких государствах в школах преподают, что брак не является союзом женщины и мужчины. В итоге брак был юридически уравнен с сожительством членов движения ЛГБТ, подчеркнул он.

Также Кипшидзе вспомнил, что в некоторых странах Запада активисты движения судились со священниками, которые утверждали, что однополые отношения являются греховным делом. Именно это ведет к уничтожению традиционных понятий о семье и браке, соответственно – движение в таких странах носит признаки экстремизма, считает представитель РПЦ.

Для церкви такое является неприемлемым, ведь если дать свободу ЛГБТ в РФ, то оно будет вести себя так же, как и на Западе, заключил представитель РПЦ.

Ранее Верховный суд РФ признал экстремистским международное общественное движение ЛГБТ и запретил его деятельность на территории России. Решение суда вступает в силу немедленно. Само заседание проходило в закрытом режиме.

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль не следит за судебным процессом о признании ЛГБТ экстремистским движением, отказавшись от комментариев.

Митинг и марш родителей в защиту традиционных ценностей прошел в Сиднее