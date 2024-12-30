Зеленский уволил глав Киевской и Полтавской областных администраций

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми уволил главу Киевской областной госадминистрации Руслана Кравченко и главу Полтавской областной госадминистрации Филиппа Пронина. Соответствующие документы доступны на сайте Зеленского.

Накануне представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщал о том, что кабмин Украины согласовал увольнение вышеперечисленных политиков. Однако причины такого решения не уточняются.

По словам украинского депутата Ярослава Железняка, Кравченко якобы будет назначен на должность исполняющего обязанности главы налоговой службы, а Пронин станет главой министерства финансов.

Ранее Зеленский подписал закон о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) с 1 января. Вместо них будут работать новые экспертные комиссии в крупных больницах.

Ожидается, что в комиссиях будут работать свыше 4,3 тысячи медиков. Они будут проводить оценку в соответствии с критериями Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья. Комиссии начнут выборочно получать на рассмотрение пациента.