Сотрудники "Аэроэкспресса" подарили женщинам цветы в честь 8 Марта

Фото: телеграм-канал "Аэроэкспресс"

Сотрудники компании "Аэроэкспресс" подарили женщинам цветы в честь Международного женского дня, который отмечается 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Женщинам дарили тюльпаны в терминалах "Аэроэкспресс" в аэропортах Шереметьево и Домодедово, а также на Белорусском и Павелецком вокзалах.

"Посмотрите, как улыбки расцветают вместе с весенними цветами!", – отметили в компании.

В честь Международного женского дня цветы и открытки дарят пассажиркам столичного метро. Получить их можно на 15 стойках "Живое общение", которые расположены на станциях "Арбатская" и "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии.

Также раздача цветов организована на "Александровском саду" Филевской линии, "Курской", "Киевской", "Павелецкой", "Белорусской" и "Парке культуры" Кольцевой линии. Кроме того, к подобной акции присоединились железнодорожные вокзалах Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Тюмени, Астрахани, Ростова-на-Дону и других.

На пригородных направлениях в честь 8 марта пассажиркам дарят цветы, в поездах дальнего следования – сладкие подарки. Женщин, отправляющихся в Петербург на "Сапсане", проводят с цветами аниматоры в костюмах птенца Сапсана и Степана.

