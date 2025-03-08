Собянин поздравил москвичек с Международным женским днем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Сергей Собянин поздравил жительниц Москвы с Международным женским днем. В своем телеграм-канале он напомнил, что 8 Марта является праздником любви, нежности и сердечности.

По словам мэра, именно женщины олицетворяют эти чувства. Мэр поблагодарил жительниц столицы за душевную чуткость, щедрость, талант и стремление к идеалу, а также за красоту и уют, которые они создают в Москве.

"Пусть ваши сердца всегда согревают любовь и радость общения с близкими. Желаю вам весеннего настроения, добра и большого счастья!" – написал глава города.

Накануне Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичкам. Торжественная церемония прошла в Белом зале столичной мэрии в присутствии педагогов, почетных врачей Москвы и России, актрис, работниц ЖКХ и представительниц других профессий.

С 8 Марта россиянок поздравил и Владимир Путин. В своей речи он отметил, что в России этот праздник традиционно встречают с особым теплом и искренностью. Глава государства подчеркнул, что в этот день мужчины стремятся выразить любовь, признательность и уважение своим мамам, женам, бабушкам, дочерям, сестрам, подругам и коллегам.