08 марта, 09:23Мэр Москвы
Собянин поздравил москвичек с Международным женским днем
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
Сергей Собянин поздравил жительниц Москвы с Международным женским днем. В своем телеграм-канале он напомнил, что 8 Марта является праздником любви, нежности и сердечности.
По словам мэра, именно женщины олицетворяют эти чувства. Мэр поблагодарил жительниц столицы за душевную чуткость, щедрость, талант и стремление к идеалу, а также за красоту и уют, которые они создают в Москве.
"Пусть ваши сердца всегда согревают любовь и радость общения с близкими. Желаю вам весеннего настроения, добра и большого счастья!" – написал глава города.
Накануне Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичкам. Торжественная церемония прошла в Белом зале столичной мэрии в присутствии педагогов, почетных врачей Москвы и России, актрис, работниц ЖКХ и представительниц других профессий.
С 8 Марта россиянок поздравил и Владимир Путин. В своей речи он отметил, что в России этот праздник традиционно встречают с особым теплом и искренностью. Глава государства подчеркнул, что в этот день мужчины стремятся выразить любовь, признательность и уважение своим мамам, женам, бабушкам, дочерям, сестрам, подругам и коллегам.
Праздничные акции к 8 Марта пройдут на ВДНХ