Собянин вручил государственные и городские награды женщинам в преддверии 8 Марта

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в преддверии Международного женского дня, 8 Марта, вручил государственные и городские награды выдающимся москвичкам. Торжественная церемония прошла в Белом зале столичной мэрии в присутствии педагогов, почетных врачей Москвы и России, актрис, работниц ЖКХ и представительниц других профессий.

"От имени всей мужской половины Москвы и от себя лично поздравляю с наступающим праздником и, конечно, с заслуженными наградами", – сказал мэр.

Градоначальник отметил важность профессий и подчеркнул, что учителя воспитывают будущее поколение Москвы, врачи, в свою очередь, спасают здоровье горожан, а представительницы киноискусства дарят городу культуру. Также Собянин обратил внимание на сотрудниц общественного транспорта, которые помогают перевозить миллионы людей ежедневно, и на женщин, работающих в строительстве.

"Здесь работники ЖКХ, которые дарят нам такой прекрасный город, чистый, благоустроенный. Здесь люди самых разных профессий, но их объединяет то, что они любят Москву, вкладывают свои душу, сердце в свою работу. А мы в ответ любим вас. С праздником вас!" – добавил глава города.

По поручению Владимира Путина Собянин вручил награды жительницам города, которых отметили благодарностью главы государства за их достижения в работе и многолетний добросовестный труд, уточнила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В честь выдающихся заслуг женщины получили почетные звания "Заслуженный учитель Российской Федерации" и "Заслуженный врач Российской Федерации". Также были вручены награды "За заслуги перед Москвой", "За безупречную службу городу Москве" L, ХL, ХХХ и ХХV лет.

Кроме того, присутствовавшие получили почетные звания "Почетный деятель искусств города Москвы", "Почетный работник физической культуры и спорта города Москвы" и "Почетный работник социальной защиты населения города Москвы".

Представительницы профессий также удостоились званий "Почетный работник транспорта города Москвы", "Почетный экономист города Москвы", "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города Москвы". Вместе с тем Собянин вручил почетные знаки "Заслуженный учитель города Москвы" и "Заслуженный врач города Москвы".

В Москве пройдет более 400 мероприятий, подготовленных в рамках празднования 8 Марта. В Международный женский день возле павильона № 42 на ВДНХ всадники Кремлевской школы верховой езды поздравят посетительниц и подарят им 300 букетов.

Также в Парке Горького пройдут экскурсии по Нескучному саду, которые будут посвящены историям о любви, балах и дуэлях. Организаторы подготовили для семей квесты и творческие мастер-классы.