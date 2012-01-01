Госучреждения Москвы изменят график работы в связи с 8 Марта

График работы ряда столичных госучреждений изменится в связи с Международным женским днем. В частности, будут закрыты некоторые почтовые отделения и ЗАГСы, а в поликлиниках сократятся часы приема. Подробнее – в материале Москвы 24.

Поликлиники и ветклиники

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

8 и 9 марта взрослые поликлиники и кабинеты ОРВИ примут пациентов с 09:00 до 16:00 в связи с празднованием Международного женского дня. Вызов врача на дом взрослым также будет возможен в этот промежуток времени. Круглосуточные травмпункты в праздничные выходные будут работать без изменений.

Детские поликлиники окажут помощь на дому с 09:00 до 15:00. Женские консультации будут работать с 09:00 до 16:00, но только те, которые обслуживают 10 и более участков. Остальные будут закрыты.

А вот режим работы молочно-раздаточных пунктов не изменится: обратиться туда можно будет с 06:30 до 15:00. Ветеринарные клиники также сохранят свой привычный график.

МФЦ и ЗАГСы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Центры госуслуг "Мои документы" 8 марта будут закрыты и вернутся к работе только на следующий день: флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ примут посетителей с 10:00 до 22:00, районные – с 08:00 до 20:00.

Что касается ЗАГСов, 7 марта они будут работать в сокращенном режиме – до 17:00. 8 марта все дворцы бракосочетания (включая № 1 и 4) будут закрыты.

Почта

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

В связи с праздником изменится и график работы почтовых отделений в столичном регионе. В обычном режиме 7 и 8 марта будут работать только круглосуточные филиалы "Почты России" на Мясницкой улице и Смоленской площади (№ 101000 и 121099), а также пункты, осуществляющие выдачу заказов с маркетплейсов. Остальные отделения 7 марта сократят рабочий день на 1 час, а 8-го будут закрыты.

Также 8 марта сотрудники не будут разносить периодические печатные издания и почтовые отправления. При этом пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с отделениями Социального фонда России по Москве и Подмосковью.

С 9 марта все почтовые отделения вернутся к обычному графику.

Соцзащита

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

8 марта будут закрыты центры московского долголетия. При этом график работы Единого центра поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, центров занятости, семейных и реабилитационных центров не изменится.

Психологическая помощь будет доступна круглосуточно по телефонам: 051 – с городского, +7 495-051 с мобильного.

Парковки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Международный женский день парковки станут бесплатными на всех улицах столицы, сообщил Сергей Собянин. Такая льгота распространится и на зоны с тарифами 380, 450, 600 рублей в час, а также те, где действует динамическое ценообразование.

При этом стоянки со шлагбаумами продолжат работать в обычном режиме даже в праздничные дни.

