Сергей Собянин: 8 марта парковаться на всех улицах Москвы можно будет бесплатно

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Международный женский день, 8 Марта, уличные парковки в Москве будут бесплатными. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Оставить машины можно будет бесплатно на всех улицах города, отметил мэр, добавив, что льгота распространится и на парковки с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также на зоны динамического тарифа.

Однако автостоянки со шлагбаумом останутся в этот день платными и будут работать в своем обычном режиме.

Город активно готовится к празднованию 8 Марта, например, специалисты Дептранса уже украсили станцию "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена. Там появилось более 400 алых роз разного размера. Каждый цветок был изготовлен из пластичного материала, который позволил повторить форму бутонов.

Вместе с тем в мегаполисе начали работать уличные выставки Главархива, посвященные женщинам разных эпох. Посетить их можно в Екатерининском парке и на Чистопрудном бульваре.

Кроме того, в центрах госуслуг "Мои документы" с 5 по 9 марта любой желающий сможет взять и подарить любимой женщине открытки с шедеврами искусств от Пушкинского музея.

