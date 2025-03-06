График работы почтовых отделений Москвы изменится в связи с 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В связи с празднованием Международного женского дня почтовые отделения в Москве и Московской области изменят свой график работы. Об этом сообщили в пресс-службе "Почты России".

Выходным 8 марта станет для всех отделений, кроме круглосуточных, расположенных на Мясницкой улице и Смоленской площади (№ 101000 и № 121099). Также будут работать те отделения, которые оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов.

Почтальоны 8 марта не будут разносить периодические печатные издания и почтовые отправления. Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с отделениями Социального фонда России по Москве и Подмосковью.

При этом 7 марта рабочий день отделений будет сокращен на один час, за исключением тех же круглосуточных филиалов "Почты России" и пунктов с услугой выдачи заказов с маркетплейсов. Отделения перейдут на работу по обычному графику с 9 марта.

Тем временем в столице продолжается подготовка к Международному женскому дню. Цветочные зоны появились на станции метро "Курская" и Северном речном вокзале. Кроме того, специалисты разместили праздничные плакаты почти на 100 афишных стендах. Также поздравительные видеооткрытки будут продемонстрированы на 350 цифровых билбордах, экранах остановок и медиафасадах.

