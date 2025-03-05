Москвичам рассказали о работе соцучреждений города 7 и 8 марта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве в преддверии 8 Марта большинство социальных учреждений сохранит привычный режим работы. Таким образом, горожане продолжат получать необходимую помощь и услуги, сообщает портал мэра и правительства столицы.

В пятницу и субботу, 7 и 8 марта, на особый график перейдут ЗАГСы, часть медицинских организаций, центры московского долголетия и офисы "Мои документы". При этом, отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, некоторые организации в праздничный день будут закрыты.

"В преддверии 8 Марта столица запланировала множество приятных сюрпризов для москвичек, включая концерты, выставки и, конечно, цветы. В то же время мы стараемся сделать все, чтобы жители продолжили получать необходимую помощь и услуги в праздничные выходные", – пояснила Ракова, добавив, что большинство соцучреждений полностью сохранят график или будут работать в сокращенном режиме.

Взрослые поликлиники 8 и 9 марта будут работать с 09:00 до 16:00. В кабинетах ОРВИ прием пациентов пройдет с 09:00 до 16:00, круглосуточные травмпункты не изменят работу. Детские поликлиники будут работать на дому с 09:00 до 15:00. Кроме того, из женских консультаций продолжат работу те, на которых 10 и более участков. Также сохранят прежний график работы молочно-раздаточные пункты.

Центры московского долголетия будут закрыты 8 марта. График работы Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей в этот день не изменится. Государственные ветеринарные клиники, центры занятости, семейные и реабилитационные центры сохранят время работы.

Отмечается, что 7 марта дворцы бракосочетания будут открыты до 17:00, а 8 марта ЗАГСы (включая дворцы бракосочетания № 1 и 4) закроются. Центры госуслуг "Мои документы" в праздничный день не примут заявителей. Районные центры вернутся к работе 9 марта и будут открыты с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.

Между тем Московская служба занятости населения в преддверии 8 Марта пригласила жительниц города на бесплатные мероприятия в центры "Моя работа" и "Моя карьера". Для гостей проведут встречи с работодателями, тренинги по личностному развитию и формированию своего бренда, деловые игры и многое другое.