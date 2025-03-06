ВДНХ, парки и музеи Москвы пригласили на празднование 8 Марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ВДНХ, парки и музеи Москвы приглашают на празднование Международного женского дня, которое пройдет с 6 по 9 марта. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

В рамках подготовленной программы пройдет свыше 400 мероприятий, в том числе экскурсии, лекции, викторины, мастер-классы, кинопоказы, спортивные мероприятия и весенний фестиваль.

"Детям предложат сделать для мам и бабушек открытки, брошки и другие подарки", – отметила вице-мэр.

В Центральной библиотеке № 70 имени М. А. Шолохова 6 марта состоится концерт, на котором прозвучат известные романсы, песни и стихи о любви. На следующий день, 7 марта, в Центральной молодежной библиотеке № 122 имени А. Грина пройдут выступление молодых музыкантов и мастер-класс по созданию бумажных цветов, а в библиотеке № 240 – мероприятие, посвященное женщинам-космонавтам и их достижениям. Там же состоится открытие выставки "Космическая весна" и презентация научно-популярных изданий.

В Международный женский день возле павильона № 42 на ВДНХ всадники Кремлевской школы верховой езды поздравят посетительниц и подарят им 300 букетов. Кроме того, в Музее славянской письменности "Слово" пройдет экскурсия о вкладе женщин в развитие грамотности и литературы в России.

В центре "Космонавтика и авиация" в мастерской инженерного творчества дети смогут посетить мастер-класс "Цветы, которые не завянут". На этом занятии ребята создадут дизайн брошей, а затем напечатают их на 3D-принтере. Полученные сувениры они подарят своим мамам и бабушкам.

Также в историческом парке "Россия – моя история" (павильон № 57) состоится традиционный весенний фестиваль, в рамках которого гости смогут посетить экскурсии, интерактивные мероприятия и театрализованное представление.

В павильоне № 36 в Музее кино на ВДНХ для женщин бесплатно будут открыты постоянная экспозиция и временные выставки. Посетительницы также смогут посмотреть фильмы "Укротительница тигров" и "Восьмое марта".

В музее "Атом" запланировано проведение более десяти мероприятий. Среди них – концерты, творческие мастерские и интеллектуальные игры. Гости смогут создать собственный флорариум и собрать букеты из весенних цветов.

Вместе с тем в Парке Горького 8 марта пройдут экскурсии по Нескучному саду, которые будут посвящены историям о любви, балах и дуэлях. Организаторы подготовили для семей квесты и творческие мастер-классы.

Кроме того, в парке "Сокольники" состоятся лекции и поэтический вечер. Искусствовед, редактор и поэтесса поведают гостям о выдающихся писательницах, поделятся личными историями и порекомендуют литературу для чтения.

Также в парке "Фили" состоится цветочный забег. Участники получат на старте букеты, которые они смогут подарить всем женщинам, которых встретят по пути.

Жители столицы могут посетить выставку работ Сальвадора Дали под названием "Женщины-цветы" в саду имени Баумана. Там же пройдет лекция об истории создания этих произведений и источниках вдохновения художника.

В кинопарке "Москино" 8 и 9 марта состоятся два мастер-класса, которые проведут гримеры и стилисты. Они поделятся секретами создания профессионального макияжа и расскажут, как сделать модные прически и укладки. Также в кинопарке запланированы съемки, вдохновленные сюжетом фильма "Тот самый Мюнхгаузен".

Помимо этого, кинопарк организовал фотосессию в стиле ретро в декорациях "Соборная площадь". Участницам предложат примерить винтажные перчатки, веера и шляпки. В "Ковбойском городке" гости посетят занятия по созданию украшений, а также декорированию бархатных ободков и ваз с использованием различных материалов.

Для участия в некоторых событиях необходимо предварительно зарегистрироваться. Информацию о расписании и условиях посещения можно найти на официальных сайтах организаций.

В честь праздника всем пассажиркам столичного метрополитена будут дарить цветы и открытки. Презенты горожанки смогут получить на 15 стойках "Живое общение", расположенных на станциях "Арбатская" и "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии. Также раздача будет организована на "Александровском саду" Филевской линии, "Курской", "Киевской", "Павелецкой", "Белорусской" и "Парке культуры" Кольцевой линии.