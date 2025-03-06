Москвичи смогут найти подарки и угощения к 8 Марта на площадках "Московских сезонов"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Москвичи и гости столицы могут найти подарки к 8 Марта и угощения на центральных площадках "Московских сезонов". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В преддверии самого нежного и весеннего праздника – 8 Марта – центральные площадки "Московских сезонов" стали настоящим оазисом красоты и уюта. Здесь можно найти уникальные подарки для мам, сестер, подруг и коллег, а также просто насладиться атмосферой тепла и уюта", – отметили в оргкомитете.

Например, на Тверской площади можно найти аксессуары из фетра, в том числе броши, брелоки и магниты, а также интерьерные игрушки из вискозы, искусственного меха и вязаные изделия. Желающие смогут приобрести шуйскую керамику.

На площади Революции будет работать гастрономическое пространство. Там можно будет попробовать блины, чебуреки, пончики, кренделя и блюда на открытом огне.

Между тем гостей выставочного павильона "Макет Москвы" на ВДНХ 8 марта ждет тематическая программа, посвященная Международному женскому дню. В этот день там состоятся фотовыставка, экскурсии и викторины, а всем посетительницам павильона подарят цветы.

