Тематическую программу к 8 Марта подготовили в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гостей выставочного павильона "Макет Москвы" на ВДНХ 8 марта ждет тематическая программа, посвященная Международному женскому дню. В этот день там состоятся фотовыставка, экскурсии и викторины, а всем посетительницам павильона подарят цветы, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики столицы со ссылкой на его главу Владислава Овчинского.

Фотоэкспозиция "Москва в женском прочтении" будет посвящена 11 выдающимся женщинам и их достижениям в области архитектуры и градостроительства. Посетителям расскажут о развитии Москвы при Екатерине Великой и о скульптурах, которые хранятся в крупнейших музеях России. Кроме того, с 15:00 до 19:00 в павильоне художники напишут бесплатные портреты для всех желающих, рассказал руководитель департамента.

Интерактивная тематическая экскурсия "Женский вклад в развитие столицы" пройдет в павильоне 8 и 9 марта. Она посвящена женщинам, сыгравшим важную роль в формировании Москвы – инженерам, скульпторам, меценатам и деятелям искусства. Бесплатные экскурсии проведут в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10, регистрация на них не требуется.

Также гости павильона примут участие в тематической викторине – она состоится в 13:10, 15:10, 17:10 и 19:10. Все желающие смогут проверить свои знания о столице, победителей викторины ждут памятные призы.

Вместе с тем на ВДНХ состоятся светотехнические представления, демонстрирующие красоту и очарование Москвы. Шоу будут показывать каждые 30 минут с 11:00 до 19:30, вход на них свободный.

Между тем кинопарк "Москино" приглашает отметить Международный женский день 8 и 9 марта. Гости смогут научиться делать макияж как у героинь кино, создавать украшения и цветочные композиции, разучат танцевальные движения бачаты или зумбы.

Ранее станцию "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена украсили к Международному женскому дню. Там появилось более 400 алых роз разного размера. Каждый цветок был изготовлен из пластичного материала, который позволил повторить форму бутонов.