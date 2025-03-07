Фотовыставка "Женщина: путь от мечты к вершинам" открылась в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выставка "Женщина: путь от мечты к вершинам" открылась в Москве в преддверии Международного женского дня, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Наш фотопроект о женщинах, которые делают мир лучше и добрее, – от олимпийских чемпионов до учителей, врачей и филантропов. Все они признанные профессионалы, доказывающие это своим ежедневным трудом", – отметила Ракова.

По ее словам, каждая из женщин прошла свой путь к успеху, но всех их объединяет трудолюбие, целеустремленность и вера в свои силы.

Экспозицию можно увидеть в арт-пространстве Sistema Gallery до 21 марта, вход свободный. Гости смогут посмотреть 16 портретов и биографий разных женщин: Марии Захаровой, Ирины Винер, Тины Канделаки, Екатерины Стриженовой и так далее.

"Снимки поведают о личном пути, который женщины прошли от мечты до достижения целей", – добавили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

Кроме того, в честь праздника 8 Марта всем пассажиркам столичного метрополитена будут дарить цветы и открытки. Получить презенты можно на 15 стойках "Живое общение", расположенных на нескольких станциях метро.

Речь идет об "Александровском саде", "Курской", "Киевской", "Павелецкой", "Белорусской" и "Парке культуры". Также подарки вручат на станциях "Китай-город", "Пушкинская", "Савеловская", "Дмитровская", "Хорошёвская", "ЦСКА" и "Чкаловская".

