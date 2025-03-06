Путин поздравил женщин с наступающим 8 Марта

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Владимир Путин поздравил всех женщин с наступающим 8 Марта.

"Праздник очень теплый. У нас в стране всегда отмечают его с особым вниманием к женщинам, ко всем – к мамам, к подругам, к женам, к сослуживцам", – сказал российский президент на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".

Глава государства отметил, что на встрече есть и те, кто непосредственно принимает участие в СВО. Он выразил им особые слова благодарности и низкий поклон. По его словам, женщины на передовой встречаются не так редко.

Между тем в Москве началась акция "Цветы для автоледи". Сотрудники ГИББД вышли на дороги, чтобы поздравить женщин-водителей с наступающим 8 Марта. Такие патрули будут дарить девушкам цветы и говорить теплые слова в течение недели.

Кроме того, настроение москвичкам поднимают не только автоинспекторы, но и известные артисты, а также участники проекта "Молодежь Москвы".