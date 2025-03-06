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06 марта, 08:00

Общество

Инспекторы ГАИ в Москве поздравляют женщин с наступающим 8 Марта

Инспекторы ГАИ в Москве поздравляют женщин с наступающим 8 Марта

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В Москве стартовала акция "Цветы для автоледи". Сотрудники Госавтоинспекции вышли на дороги, чтобы поздравить женщин-водителей с наступающим 8 Марта.

Поднимают настроение представительницам прекрасного пола не только автоинспекторы, но и известные артисты, а также участники проекта "Молодежь Москвы".

Такие патрули будут дарить девушкам цветы и говорить теплые слова в течение всей недели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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