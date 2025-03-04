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04 марта, 07:45

Политика

Материнский капитал могут разрешить тратить на лечение ребенка

Материнский капитал могут разрешить тратить на лечение ребенка

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Законопроект о возможности использования материнского капитала на лечение ребенка внесли на рассмотрение в Госдуму. Если документ примут, средства можно будет направить на платные медицинские услуги при оказании неотложной помощи, когда требуется немедленное вмешательство, но нет угрозы жизни.

В некоторых регионах такая возможность уже существует, однако на федеральном уровне она не предусмотрена. Средства материнского капитала сейчас можно использовать для улучшения жилищных условий, получения образования ребенком и других нужд семьи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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