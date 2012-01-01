Флорист Сухаржевский назвал главные антитренды в букетах на 8 Марта

Цены на цветы в преддверии 8 Марта выросли вплоть до 10% в 2025 году, отметили эксперты. Разбираемся, какие букеты наиболее актуальны в этом сезоне, а какие дарить не стоит.

Дорожающее удовольствие

Стоимость цветочного букета к Международному женскому дню выросла приблизительно на 5–10%, сообщила Москве 24 президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.





Валентина Сафронова президент Ассоциации российских флористов Цена тюльпана колеблется от 80 до 120 рублей в зависимости от того, какие это цветы. Если сорт простой, то его возможно приобрести и примерно за 70 рублей, но в основном это около 100 рублей за один цветок. А розы – 300–350 как минимум.

Средняя стоимость букета, в свою очередь, увеличилась на 14% по сравнению с 2024-м и достигла 3 917 рублей, выяснили для Москвы 24 специалисты аналитического ресурса "Чек Индекс" (принадлежит компании "Платформа ОФД"). В онлайн-магазинах речь уже идет о сумме в 5 455 рублей, что на 16% выше уровня прошлого года.

"Розничные цены на цветы продолжают расти. Это связано не только с увеличением закупочной стоимости и логистики, но и с ростом издержек предпринимателей, включая расходы на упаковку, материалы, аренду помещений, заработную плату сотрудников и другие операционные затраты", – пояснили аналитики.

Дарить красоту

Ежегодно наиболее востребованными цветами на 8 Марта остаются тюльпаны, розы, мимозы и нарциссы, однако тренды сборки букетов постоянно меняются. В 2025 году популярностью пользуются, например, визуально воздушные и свободные дизайны, рассказал Москве 24 флорист Георгий Сухаржевский.

"Как правило, это не монобукеты, а композиции из различных цветов. У них должны быть неровные края, а сами элементы – выходить за их грани, как бы выбрасываясь вовне", – отметил эксперт.





Георгий Сухаржевский флорист Мы уходим от классических круглых букетов "шапочкой" и идем к современным моделям, которые можно отнести к интерьерным.

При оформлении цветочных композиций рекомендуется использовать минимальное количество зелени, отметил Сухаржевский. В то же время удачным решением станет украшение букета ветками – например, березы или магнолии. Как только они попадают в воду, у них распускаются почки, образуя небольшие листья или бутоны.

"Что касается упаковки, лучше, чтобы она была абсолютно минимальной, ненавязчивой. Например, полупрозрачная матовая пленка или крафтовая бумага белого либо бежевого цвета", – пояснил флорист.

Неактуальными же специалист назвал крупные букеты из 51, 101 и более цветов. Это связано с тем, что объемные композиции банально неудобно носить. К тому же сейчас подобный подарок считается "флористическим китчем".

Также антитрендами являются упаковка больших объемов и украшения из "ресничек" – элементов декора из упаковочной сетки, резюмировал Сухаржевский.

