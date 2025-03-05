Интерес москвичей к цветочным магазинам 8 марта растет более чем на 1 000%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интерес жителей Москвы к цветочным магазинам 8 марта вырастает на 1 145%, выяснили аналитики "Яндекс Карт" в преддверии Международного женского дня.

По данным специалистов, интерес москвичей к цветочным магазинам растет вместе с их количеством. На сегодняшний день на карте столицы 4 574 такие организации, тогда как в 2024 году их было 3 913. В прошлом году цветочные магазины на "Яндекс Картах" искали более 5,6 миллиона раз, при этом пики интереса пришлись на 8 Марта, День святого Валентина и День матери.

В Международный женский день в 2024 году было более 191 тысячи запросов, что на 1 145% больше, чем в среднем по году. В День всех влюбленных цветочные магазины искали на картах 121 тысячу раз – рост на 689%, в День матери – более 65 тысяч раз (рост 324%). Наименьший интерес у жителей Москвы магазины цветов вызывают в январе – тогда число запросов пользователей "Яндекс Карт" падает на 40%, чем в среднем по году.

Больше всего цветочных магазинов по концентрации объектов и количеству поисковых запросов приходится на окрестности Патриарших прудов. Часто точки продаж цветов пользователи ищут также в пределах Третьего транспортного кольца, в районах Сокол, Аэропорт и вдоль Ленинского проспекта. По количеству цветочных магазинов Москва занимает десятое место – в городе в среднем 3,5 объекта на 10 тысяч человек.

Тем временем департамент транспорта прогнозирует плотный трафик у цветочных рынков столицы. Накануне Международного женского дня, 7 марта, на дорогах Москвы ожидается увеличение количества автомобилей на 2%. Их число может достичь 2,85 миллиона единиц.

Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала, что тюльпаны к 8 Марта будут стоить до 120 рублей за штуку, а минимальная цена розы составит 300–350 рублей. По ее словам, в целом к Международному женскому дню стоимость цветов выросла примерно на 5–10%.