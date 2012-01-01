Диетолог Чехонина рассказала о пользе и вреде диеты "Семь лепестков"

Диету "Семь лепестков" легко соблюдать, однако система питания имеет недостатки. О них в программе "Доктор 24" врач высшей категории, терапевт, диетолог Юлия Чехонина.

Суть диеты

Диету "Семь лепестков" создала шведский диетолог Анна Йоханссон. Система подразумевает недельное питание, где в каждый из дней необходимо употреблять конкретные продукты, рассказала Юлия Чехонина.





Юлия Чехонина врач высшей категории, терапевт, диетолог В первые сутки предлагается съедать до 500 граммов запеченной или отварной рыбы без масла. На следующий день нужно употреблять до 1,5 килограмма овощей. Всего должно быть пять равномерно распределенных приемов пищи.

На третьи сутки разрешено есть отварную или запеченную курицу (500 граммов) со специями. Весь четвертый день в рационе злаки: овсянка, коричневый рис и другие крупы в том же количестве.

На пятые сутки можно употреблять кефир (2,5%) и творог (5%), до 300 миллилитров и 500 граммов соответственно. Шестой день – фруктовый и ягодный, когда разрешено съедать до 1,5 килограмма плодов, за исключением бананов и винограда. В течение последнего дня можно пить не менее 1,5 литра воды, несладкого чая или сока, объяснила врач.

Преимущества и недостатки

Диету "Семь лепестков" легко соблюдать, и она относительно вкусная, отметила врач. Кроме того, в рационе много клетчатки, что важно для микробиома кишечника. Пищеварительный орган участвует в работе иммунитета и влияет на самочувствие.

Однако диета не обучает правильным пищевым привычкам, поэтому после похудения вес возвращается. Также с жиром уходят мышцы, ведь организм не получает белок в течение нескольких дней.

Противопоказаниями к диете являются беременность, период грудного вскармливания, заболевания ЖКТ (особенно с запорами) и сахарный диабет, заключила Юлия Чехонина.

