Диетолог Чехонина рассказала о пользе и вреде диеты "Семь лепестков"

Диету "Семь лепестков" легко соблюдать, однако система питания имеет недостатки. О них в программе "Доктор 24" врач высшей категории, терапевт, диетолог Юлия Чехонина.
Суть диеты
Диету "Семь лепестков" создала шведский диетолог Анна Йоханссон. Система подразумевает недельное питание, где в каждый из дней необходимо употреблять конкретные продукты, рассказала Юлия Чехонина.
На третьи сутки разрешено есть отварную или запеченную курицу (500 граммов) со специями. Весь четвертый день в рационе злаки: овсянка, коричневый рис и другие крупы в том же количестве.
На пятые сутки можно употреблять кефир (2,5%) и творог (5%), до 300 миллилитров и 500 граммов соответственно. Шестой день – фруктовый и ягодный, когда разрешено съедать до 1,5 килограмма плодов, за исключением бананов и винограда. В течение последнего дня можно пить не менее 1,5 литра воды, несладкого чая или сока, объяснила врач.
Преимущества и недостатки
Диету "Семь лепестков" легко соблюдать, и она относительно вкусная, отметила врач. Кроме того, в рационе много клетчатки, что важно для микробиома кишечника. Пищеварительный орган участвует в работе иммунитета и влияет на самочувствие.
Однако диета не обучает правильным пищевым привычкам, поэтому после похудения вес возвращается. Также с жиром уходят мышцы, ведь организм не получает белок в течение нескольких дней.
Противопоказаниями к диете являются беременность, период грудного вскармливания, заболевания ЖКТ (особенно с запорами) и сахарный диабет, заключила Юлия Чехонина.