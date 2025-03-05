Женщины составляют до трети претендентов на руководящие должности в промсекторе Москвы

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города

Женщины составляют от четверти до трети претендентов на руководящие должности в промышленном секторе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента инвестиционной и промышленной политики.

Уточняется, что специалисты провели исследование вакансий на тему разницы в зарплатных ожиданиях и распределения соискателей по полу. Женщины претендуют на вакансию начальника отдела по охране труда и пожарной безопасности (34% от всех соискателей), готовы стать начальником отдела технического контроля качества продукции (33%) и главным технологом предприятия (24%).

Их зарплатные ожидания отличаются от мужских. При среднем показателе в 230 тысяч рублей в месяц для главных технологов мужчины хотят получать не меньше 250 тысяч рублей, а женщины – 200 тысяч рублей. При этом претендентки на место начальника отдела охраны труда хотят получать от 180 тысяч рублей в отличие от минимум 160 тысяч рублей со стороны претендентов-мужчин.

Выяснилось, что в легкой и пищевой промышленности, а также в биолабораториях и химлабораториях производственных предприятий большинство работников представлены женщинами. 81% дам претендуют на позицию инженера-микробиолога, на место биотехнолога – 74%, а инженера-химика – 67%.



Их зарплатные ожидания составляют от 95 до 110 тысяч рублей в месяц, при этом большая планка у биотехнолога. Претендентки готовы работать за зарплату даже на 20 тысяч меньшую, чем предлагает работодатель, тогда как мужчины запрашивают примерно столько же, сколько им предлагают.

"Что касается других инженерных должностей на московских заводах и фабриках, то сопоставимое число мужчин и женщин претендуют на позиции инженера по качеству, инженера по охране труда или инженера-эколога. И здесь ситуация с зарплатами та же: при среднем размере предлагаемой оплаты труда в 105–110 тысяч рублей женщины согласны на более скромные заработки", – добавили в пресс-службе департамента.

Доля женщин-соискательниц по вакансиям "инженер автоматизированных систем управления технологическими процессами", "инженер-программист станков с ЧПУ" и "мастер производственного участка" составила лишь от 8 до 9%. В среднем предложения по зарплате в этой сфере достигают от 110 до 150 тысяч рублей.

Наиболее популярными рабочими специальностями для женщин стали профессии портного, швеи, кондитера, а также лаборанта химического анализа. Мужчин-соискателей на эти должности – от 8 до 20%. Кроме того, женщины в меньшинстве на позиции монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов, контролера отдела технического контроля или шлифовщика-полировщика по дереву.

Ранее стало известно, что объем промышленного производства в Москве в январе 2025 года вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Обрабатывающие предприятия в январе нарастили выпуск продукции на 10,7%. В результате городские фирмы стали создавать больше продуктов питания, бумаги, химизделий, лекарств, электрооборудования и других товаров.

