Более 40 новых объектов производства появится в Москве в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве в 2025 году в эксплуатацию введут более 40 объектов производства по программе стимулирования создания мест приложения труда, где найти работу смогут свыше 35 тысяч горожан. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По задаче Сергея Собянина мы привлекаем инвесторов к формированию сбалансированной городской среды и созданию новых рабочих мест в шаговой доступности. Это способствует снижению маятниковой миграции и соответствует концепции 15-минутного города", – приводятся его слова на портале мэра и правительства столицы.

Как подчеркнул глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, в этом году также планируется завершить возведение 7 объектов промышленного назначения. Производства строительной продукции появятся в районах Савелки, Покровское-Стрешнево и Внуково. Первый в Москве промышленный технопарк для размещения пищевых производств заработает в Очаково-Матвеевском. На предприятиях планируется сделать свыше 1,3 тысячи рабочих мест.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, для строительства производств город выделил 24,5 гектара земли, из которых около 23 были предоставлены по льготной ставке один рубль в год.

Первый в столице промышленный технопарк для размещения пищевых производств получил льготу на аренду городского земельного участка площадью около 0,9 гектара. Этому способствовал статус инвестиционного приоритетного проекта.

Вместе с тем по программе стимулирования создания мест приложения труда в текущем году появится центр инноваций и импортозамещения, где будут разрабатывать и выпускать высокотехнологичную продукцию. Также в Москве откроются 11 офисных и бизнес-центров, два логистических парка, четыре торговых центра и 16 образовательных учреждений.

Между тем в особую экономическую зону (ОЭЗ) "Технополис "Москва" вошли еще четыре производственные площадки. За последние пять лет компании ОЭЗ увеличили объем инвестиций в 32 раза. В 2024 году резиденты и арендаторы вложили в свое развитие 215 миллиардов рублей, а число рабочих мест увеличилось в 3,5 раза.

