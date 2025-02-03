Город передал инвесторам более 15 гектаров земли в СЗАО для реализации МаИП

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Город передал в прошлом году инвесторам более 15 гектаров земли для реализации масштабных инвестпроектов (МаИП). На 9 участках в СЗАО застройщики возведут производственные, спортивные, деловые объекты. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Инвесторы обязались завершить строительство в течение следующих пяти лет. Благодаря постройке объектов в городе появится еще 60 рабочих мест, подчеркнул Ефимов. Суммарная площадь зданий составит свыше 200 тысяч квадратных метров.

Инвестиционные проекты являются основным инструментом стимулирования промышленного строительства. Город выделяет земельные участки для строительства заводов на особых условиях, которые действуют в течение пяти лет.

"В 2024 году для создания современного экологичного промтехнопарка на улице Барышихе в рамках МаИП инвестору выделили земельный участок площадью около одного гектара", – рассказал вице-мэр Максим Ликсутов.

Кроме того, в Мнёвниковской пойме продолжается развитие инфраструктуры. Там планируют возвести спортивные и деловые кластеры в рамках реализации четырех участков. На площади 11 гектаров появятся теннисный центр, комплекс для занятий футболом, хоккеем, гимнастикой и единоборствами и многое другое, обратил внимание руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Между тем город предоставил инвесторам и застройщикам 25 земельных участков в ТиНАО для реализации МаИП в 2024 году. В районе, по словам Ликсутова, формируются отраслевые промышленные кластеры, строится гигафабрика по производству тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта.