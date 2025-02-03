Инвестор сможет построить общественно-деловой комплекс в Даниловском районе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инвесторы смогут поучаствовать в аукционе, по результатам которого один из них построит общественно-деловой комплекс площадью 200 тысяч квадратных метров в Даниловском районе. Об этом рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, чьи слова передает портал мэра и правительства Москвы.

В состав лота входит земельный участок площадью 1,6 гектара и нежилое здание площадью более 5,2 тысячи квадратных метров.

"Территория расположена в одном из самых динамично развивающихся районов столицы, что обеспечивает ей высокий коммерческий потенциал", – отметил Гаман, добавив, что строительство общественно-делового комплекса на данном участке позволит создать примерно 5,5 тысячи рабочих мест.

Аукцион пройдет 13 марта в электронной форме на торговой площадке "Росэлторг". Поучаствовать в нем могут заинтересованные лица, которые соответствуют предъявляемым требованиям. Заявки принимаются до 3 марта.

Между тем в Мещанском районе построят деловой квартал по программе КРТ. Работы пройдут на участке между проспектом Мира и Водопроводным переулком. Там планируется возвести гостиничный комплекс, офисы, ТЦ, отделения банков и кафе. После окончания работ появятся свыше 3,5 тысячи рабочих мест.

