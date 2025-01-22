Москва реализовала на торгах почти 1 900 коммерческих помещений в 2024 году

Фото: пресс-служба градостроительного комплекса Москвы

Москва в 2024 году реализовала на торгах 1 880 коммерческих помещений. Это на 10% больше, чем в 2023-м. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

По его словам, объекты недвижимости востребованы предпринимателями.

"На один такой лот на торгах претендовали в среднем восемь участников. Наибольшей популярностью пользовались помещения на первых этажах жилых домов или в отдельно стоящих зданиях. На них пришлось почти 60% всех реализованных объектов", – отметил Пуртов.

Среди городской недвижимости на торгах можно найти помещения, подходящие практически для любого бизнеса. Для участия нужно зарегистрироваться на электронной торговой площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. Договор заключают напрямую с собственником.

Больше всего объектов реализовали в центральных районах столицы, где коммерческая недвижимость востребована из-за высокой деловой активности и пешеходного трафика. Всего состоялись торги по 294 объектам в ЦАО. Также популярностью пользовались помещения на западе столицы, а на третьем месте – Восточный административный округ.

Между тем инвесторы смогут приобрести историческое здание в Ново-Переделкине. Так, столица выставила на продажу земельный участок и три здания, одно из которых относится к числу федеральных объектов культурного наследия. Здания находятся на территории земельного участка, площадь которого превышает 0,3 гектара.