Москва сэкономила более 46 млрд рублей благодаря экспертизе строительных проектов

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Москва в 2024 году сэкономила 46,2 миллиарда рублей благодаря государственной экспертизе строительных объектов, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Оптимизация смет, технических и технологических решений позволила нам в 2024 году снизить первоначально заявленную стоимость строительных проектов, финансируемых из городского бюджета, в общей сложности почти на 17%", – поделился вице-мэр.

Под оптимизацией смет на строительство, в частности, подразумевается анализ текущих цен и изучение решений, предложенных в проектной документации. Так, работники Москомэкспертизы снижают стоимость проектов без ущерба безопасности, надежности и качества объектов.

"Эксперты проверяют соответствие заявленных материалов и их объем, виды оборудования, а также сопоставляют данные, представленные в смете, с московской сметно-нормативной базой", – отметил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

Сэкономленные средства, по его данным, могут быть выделены на другие проекты, включая ремонт и строительство социальных, образовательных и спортивных учреждений.

Между тем в 2024 году застройщики возвели в САО 15 нежилых объектов общей площадью около 150 тысяч квадратных метров. В итоге в Москве появились 5 проектов деловой инфраструктуры суммарной площадью 13 тысяч "квадратов". Кроме того, в столице построили гостиницы, культурно-просветительские центры, здания коммерческой, промышленной и спортивной инфраструктуры, создав на севере города около 2 тысяч рабочих мест.

