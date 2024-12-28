Почти 150 тыс кв м нежилой недвижимости возведено на севере Москвы с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С начала 2024 года девелоперы построили 15 объектов нежилой недвижимости, общая площадь которых приблизилась к 150 тысячам квадратных метров. Их возвели в районах Северного административного округа Москвы, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В их числе в городе появились 5 объектов деловой инфраструктуры, суммарная площадь которых превысила 13 тысяч квадратных метров. Также в Москве построили гостиницы, культурно-просветительские центры, здания коммерческой, промышленной и спортивной инфраструктуры. Это позволило создать на севере Москвы почти 2 тысячи рабочих мест.

Нежилая застройка способствует формированию комфортных пространств для работы и разнообразного досуга на территории города. В новых зданиях открываются рабочие места, что позволяет москвичам работать рядом с домом. Кроме того, строительство новых спортивных объектов возле жилых кварталов дает возможность вести активный образ жизни и не тратить много времени на дорогу.

Так, в этом году в Западном Дегунине построили физкультурно-оздоровительный комплекс, площадь которого превышает 14 тысяч квадратных метров. В четырехэтажном здании создали тренажерный зал, помещения для групповых тренировок, сайкл-студию и спа-комплекс.

Вместе с тем в здании начали работать три бассейна длиной 12, 25 и 50 метров. Еще один бассейн было решено использовать для грудничкового плавания. Также в здании создали купель с гидромассажем и пространство для детей с игровой комнатой, отдельными залами для детских тренировок и раздевалками, поделился министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

На подземном этаже комплекса расположилась автостоянка на 66 машино-мест. При этом четыре отведены для транспорта маломобильных групп населения. Перемещаться между этажами гости смогут как по лестницам, так и на лифте, грузоподъемность которого достигает 1 тысячи килограммов.

"По статистике Мосгосстройнадзора, объемы перспективного строительства нежилой недвижимости на севере столицы остаются на высоком уровне. В течение года комитетом оформлена разрешительная документация на 21 объект административно-деловой, торгово-бытовой и промышленно-производственной инфраструктуры общей площадью более 500 тысяч квадратных метров", – рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Кроме того, участок площадью 1,9 гектара, который находится на западе Москвы, планируется реорганизовать по программе комплексного развития территорий. Там построят общественно-деловой объект. При этом вложения в развитие площадки будут достигать 23,86 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект приблизится к 819,44 миллиона рублей.