Москва выделила свыше 30 га земли в ТиНАО для кластера по производству стройматериалов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Краснопахорском районе Москвы формируется промышленный кластер. Он объединит производителей строительных материалов, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, для строительства двух предприятий в районе поселка Спортбаза инвесторам предоставили земельные участки по льготной ставке.

"Для возведения предприятий город предоставил земельные участки общей площадью почти 30,6 гектара. Размер частных инвестиций может составить 12,9 миллиарда рублей", – пояснил Ефимов.

Между тем общая площадь строительного кластера в ТиНАО составит 200 гектаров, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Ожидается, что на новых заводах создадут около 3,2 тысячи новых рабочих мест, отметил вице-мэр.

В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что участок площадью более 4 гектаров передан инвестору, который построит комплекс по изготовлению железобетонных изделий.

"Еще свыше 26,5 гектара земли выделено для создания производства строительных конструкций, модульных сооружений, продукции из металла и деревянных напольных покрытий", – сказал Гаман.

Договоры аренды земельных участков заключены на пять лет. За это время инвесторы должны завершить строительство и наладить выпуск необходимой продукции.

Между тем столичные предприятия нарастили объем производства на 14,2% и увеличили отгрузку на 10,7% с начала года. Как отметил Ликсутов, в Москве отмечают стабильный рост индекса промышленного производства. Кроме того, в городе увеличилось производство потребительских товаров.