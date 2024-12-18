В Москве отменили повышенные инвестплатежи при возведении коммерческих объектов

Фото: пресс-служба градостроительного комплекса Москвы

В Москве отменили повышенные инвестиционные платежи при строительстве коммерческих объектов, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр пояснил, что до принятия изменений в первый год аренды земли для возведения или реконструкции коммерческих объектов инвесторы вносили дополнительный повышенный платеж. Его размер зависел от площади здания. В 2019 году его отменили за пределами ТТК, а в 2024-м льгота распространилась на всю территорию города. Исключения – жилые проекты и гостиницы.

Благодаря нововведению девелоперы смогут снизить расходы на строительство объектов, которые способствуют развитию городской инфраструктуры и появлению новых рабочих мест, подчеркнул Ефимов.

В течение этого года Москва поэтапно отменяла повышенный инвестплатеж внутри ТТК для возведения различных объектов. Сначала в списке были офисные комплексы, а затем туда добавили здания, включающие помещения для банковской и страховой деятельности, а также торговые комплексы и гаражи.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, с 2019 года, когда отменили платеж для девелоперов, строящих недвижимость за пределами ТТК, такой возможностью воспользовались инвесторы, реализующие порядка 100 проектов. Это новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта суммарной площадью более 4,5 миллиона квадратных метров.

Внутри ТТК с апреля текущего года мерой поддержки воспользовались уже шестеро инвесторов, реализующих проекты по реставрации исторических зданий, а также строящих новые офисные здания площадью около 26,7 тысячи "квадратов".

Ранее сообщалось, что в столице около жилых кварталов ведется строительство более 130 школ и детских садов. Они возводятся за счет столичного бюджета с привлечением инвесторов. Всего с января 2024 года в Москве появились 16 школ и 23 детсада. Больше 50% из них обеспечили девелоперы в рамках строительства новых ЖК.