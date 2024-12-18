Москва выделила более 40 га земли для строительства коммерческих объектов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва с начала года выделила инвесторам более 40 гектаров земли для строительства коммерческих объектов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, реализация коммерческих МаИП позволяет развивать территории, создавая на них центры деловой активности и рабочие места. Это, считает он, способствует улучшению качества жизни горожан и повышению экономической стабильности столицы.

Проекты могут включать возведение многофункциональных, офисных, торговых комплексов, а также предприятий. Всего с января 2024 года столица без торгов предоставила 19 земельных участков общей площадью свыше 970 тысяч квадратных метров для строительства таких объектов, уточнил Ефимов.

Самые крупные объекты площадью почти 120, 93,5, 88,7 тысячи "квадратов" сможет возвести инвестор на территории административно-делового центра недалеко от поселка Коммунарка в ТиНАО, отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, на востоке города планируется построить комплекс площадью около 100 тысяч "квадратов", в котором будут два дата-центра общей мощностью 100 мегаватт. Реализация проекта внесет существенный вклад в развитие инфраструктуры хранения и обработки данных, а также создаст больше 350 рабочих мест, добавил он.

Кроме того, в районе Беговом формируется многофункциональный квартал, в составе которого будут парковки, деловые центры, магазины и другие объекты. Также там построят офисный центр площадью почти 85 тысяч "квадратов".



Около строящейся станции "Корниловская" Троицкой линии метро возведут многофункциональный комплекс площадью 70 тысяч "квадратов". А рядом со станцией метро "Текстильщики" появится торгово-развлекательный комплекс площадью 7,9 тысячи "квадратов".

Между тем на юго-востоке города может появиться новое предприятие благодаря инвестору и столичным властям. Так, на открытый аукцион выставлено право на заключение соглашения о реализации МаИП в районе Некрасовка. Торги начнутся 18 декабря. Победитель получит право аренды участка площадью 0,67 гектара на пять лет для организации производства.