Москва выделила участки для строительства пяти производств в трех округах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва выставила на торги пять земельных участков на востоке, юго-востоке Москвы и в ТиНАО. В рамках аукциона инвесторы смогут получить право заключения соглашений о реализации на них масштабных проектов (МаИП), рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, торги поспособствуют ускорению возведения значимых объектов, необходимых для развития столичной инфраструктуры и экономики. Победители подпишут договоры на аренду земельных участков, суммарная площадь которых достигает примерно 10 гектаров.

На них они смогут построить производства в различных высокотехнологичных отраслях. Лоты уже опубликованы на Инвестиционном портале Москвы.

В рамках МаИП город предоставляет земельные участки производств по льготной ставке один рубль в год с 2022-го, напомнил заммэра по вопросам промышленности Максим Ликсутов.

"В сентябре 2024-го мы приняли решение об упрощении данной программы и объявили первые торги. Таким образом, город сократил сроки начала реализации проекта", – уточнил вице-мэр.

Теперь, по словам Ликсутова, победителю аукциона не придется заниматься административными процедурами. Ожидается, что такое нововведение расширит круг потенциальных инвесторов и повысит интерес к созданию новых высокотехнологичных предприятий.

В этот раз территории выделили под строительство фармацевтического производства, предприятий пищевой, автомобилестроительной, легкой, нефтехимической, строительной или целлюлозно-бумажной промышленности.

Заявки на них можно подать до 16 декабря, а уже 18-го числа по результатам торгов будут определены победители, рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман. Победители заключат договоры на 5 лет.

"За это время у инвесторов будет возможность построить производства в районах Вороново, Краснопахорском, Некрасовка и Новокосино. Общая площадь объектов недвижимости может составить около 86,4 тысячи квадратных метров", – заключил он.

Еще городские власти планируют выставить на торги крупный коммерческий объект в центре Москвы, в Тихвинском переулке. Помещения расположены на первом этаже жилого дома всего в 10 минутах ходьбы от станции "Менделеевская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Его площадь составляет свыше 266 "квадратов".

Причем здание, в котором оно расположено, входит в ансамбль жилых домов "Палиха", но при этом не имеет статуса объекта культурного наследия. Благодаря этому на него не возложены охранные обязательства.