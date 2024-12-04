Предприниматели могут приобрести 14 коммерческих помещений на севере столицы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичным предпринимателям выделили для приобретения 14 нежилых помещений свободного назначения. Площадь объектов, расположенных в Западном Дегунино, варьируется от 62,4 до 226,2 квадратного метра, рассказал глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Все помещения имеют отдельный вход и подключены к основным коммуникациям: электричеству, канализации и водоснабжению.

"Возможность приобретения коммерческой недвижимости напрямую у города востребована как у опытных предпринимателей, так и у тех, кто только решил открыть свое дело. Свободное назначение объектов позволяет оборудовать их для любого бизнеса", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Пуртов отметил, что цена объектов станет известна после аукционов, которые состоятся с 29 января по 26 февраля 2025 года. Важным уточнением является то, что заявочные кампании завершатся в период с 20 января по 18 февраля. Это будет зависеть от выбранного лота.

Принять участие в торгах могут как физические, так и юридические лица. Для этого им понадобится регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Бизнесмены также могут стать владельцами десяти коммерческих помещений в Метрогородке. Все объекты находятся на первом этаже здания, расположенного по адресу Открытое шоссе, дом 30. У помещений свободное назначение. Это позволит инвесторам открыть там любое предприятие сферы услуг, включая магазины, кафе, аптеки, ателье или пункты выдачи заказов.

Кроме того, городские власти планируют выставить на торги крупный коммерческий объект в центре Москвы, в Тихвинском переулке. Помещения расположены на первом этаже жилого дома всего в 10 минутах ходьбы от станции "Менделеевская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Его площадь составляет свыше 266 "квадратов".