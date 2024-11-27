Десять коммерческих помещений выставлено на торги в районе Метрогородок

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Город выставил на торги десять коммерческих помещений в районе Метрогородок, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

"Сейчас на городских аукционах доступно 10 помещений в жилом комплексе на востоке столицы. Площадь объектов варьируется от 40,8 до 127,5 квадратного метра. Заявочные кампании завершатся в период с 3 декабря по 23 января", – поделился Пуртов.

Все объекты находятся на первом этаже здания, расположенного по адресу Открытое шоссе, дом 30. У помещений свободное назначение. Это позволит инвесторам открыть там любое предприятие сферы услуг, включая магазины, кафе, аптеки, ателье или пункты выдачи заказов.

Для участия в торгах необходима регистрация на площадке "Росэлторг", а также усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее сообщалось, что городские власти планируют выставить на торги крупный коммерческий объект в центре Москвы, в Тихвинском переулке. Помещения расположены на первом этаже жилого дома всего в 10 минутах ходьбы от станции "Менделеевская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Его площадь составляет свыше 266 "квадратов".