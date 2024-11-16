16 ноября, 10:23Город
Москва выставит на продажу коммерческое помещение в Тихвинском переулке
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
Городские власти планируют выставить на торги крупный коммерческий объект в центре Москвы, в Тихвинском переулке. Об этом пишет портал мэра и правительства со ссылкой на руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.
Помещения расположены на первом этаже жилого дома всего в 10 минутах ходьбы от станции "Менделеевская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Его площадь составляет свыше 266 "квадратов".
"Здание, в котором оно расположено, входит в ансамбль жилых домов "Палиха", но при этом не имеет статуса объекта культурного наследия, поэтому на него не возложены охранные обязательства", – рассказал Максим Гаман.
Ранее, с января по сентябрь этого года, инвесторы по преимущественному праву выкупа и по итогам торгов приобрели у города свыше 1,3 тысячи объектов нежилой недвижимости. Площадь объектов составила более 195 тысяч квадратных метров, а объем реализованных зданий и помещений увеличился на 34%.