Город выставил на торги 12 нежилых помещений в центре Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Город выставил на торги 12 нежилых помещений в зданиях в центре Москвы. Заявочная кампания завершится с 25 сентября по 11 ноября, сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Представленные объекты располагаются в подвалах или на цокольных этажах зданий. Их стоимость определится в ходе аукционов, которые пройдут с 4 октября по 20 ноября в зависимости от лота", – приводится сообщение пресс-службы на портале мэра и правительства Москвы.

Победители торгов смогут открыть в здании пункты выдачи товаров, салоны красоты, магазины и другие учреждения. Отмечается, что 11 помещений уже подключили к электросети, канализации и водоснабжению, одно – только к водоснабжению.

Пять нежилых помещений располагаются в зданиях в Пресненском районе, по два объекта – в домах в Хамовниках и Басманном районе, еще по одному – в зданиях в районах Мещанский, Арбат и Замоскворечье.

Площадь помещений составляет от 11,8 до 402 квадратных метров. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на цифровой торговой площадке "Росэлторг".

Ранее город выставил на продажу 70 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Объекты площадью от 8 до 26 соток находятся в ВАО и ТиНАО.

Москвичи могут приобрести более 8,6 гектара земли для ИЖС. На участках можно построить свыше 35 тысяч квадратных метров недвижимости. При подаче заявок от нескольких горожан проводится аукцион. Начальная цена лота будет равна кадастровой стоимости участка.

