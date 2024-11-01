Собянин назвал, кто может арендовать городские помещения на льготных условиях

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В 2024 году арендаторы городских помещений смогут сэкономить около 7,8 миллиарда рублей благодаря сниженной ставке. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, такая ставка доступна субъектам малого бизнеса, деятельность которых направлена на социально значимую сферу. Компании и предприниматели арендуют помещения без торгов, а ставка аренды составляет 4,6 тысячи рублей за квадратный метр в год.

Собянин подчеркнул, что ставка 3,5 тысячи рублей за "квадрат" в год предоставляется учреждениям среднего профессионального, высшего и дополнительного видов образования и предпринимателям, открывшим медицинские учреждения в городских помещениях.

Кроме того, учебные заведения, которые предоставляют дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование, могут арендовать помещение за 1,8 тысячи рублей за квадратный метр, отметил глава города.

Градоначальник добавил, что ставкой 3,5 тысячи рублей за "квадрат" также могут воспользоваться общественные объединения, НКО, деятельность которых направлена на социальную сферу. Этой категории доступна также аренда помещения за 30% от рыночной стоимости.

При этом для предпринимателей действует программа "1 рубль за квадратный метр в год". Она дает возможность платить всего 1 рубль за квадратный метр в год тем, кто арендует по результатам аукционов объекты культурного наследия, здания и помещения для образовательных целей или гостиничного бизнеса.

Кроме того, в этом году Москва предоставит льготы на 7 миллиардов рублей арендаторам нежилой недвижимости. Ежегодно льготами пользуются организации, индивидуальные предприниматели и самозанятые москвичи. Они арендуют 1,3 тысячи нежилых объектов, площадь которых превышает 540 тысяч квадратных метров.