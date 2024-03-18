Арендаторы нежилой недвижимости в Москве получат льготы на 7 млрд рублей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В этом году Москва предоставит льготы на 7 миллиардов рублей арендаторам нежилой недвижимости, сообщил заммэра Владимир Ефимов. По его словам, столичные власти продолжают оказывать бизнесу поддержку.

"Одна из мер – это сниженные ставки на аренду нежилых помещений. Ежегодно ими пользуются организации, индивидуальные предприниматели и самозанятые москвичи. Они арендуют 1,3 тысячи нежилых объектов, площадь которых превышает 540 тысяч квадратных метров", – отметил он.

Ефимов напомнил, что в городе предусмотрены различные льготы на аренду. Так, для предпринимателей действуют минимальная ставка на уровне 6 тысяч рублей за квадратный метр в год и льготная ставка в размере 4,6 тысячи рублей, уточнил заммэра.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман объяснил, что на минимальную ставку могут рассчитывать арендаторы объектов площадью до 300 "квадратов", которые числятся в имущественной казне.

В свою очередь, льготная ставка предоставляется компаниям из сфер здравоохранения, бытового обслуживания, культуры и других. Кроме того, ее могут получить организации, которые принимают на работу инвалидов, добавил Гаман.

По его словам, в прошлом году мерами поддержки воспользовались более 300 арендаторов. Им удалось сэкономить 711,5 миллиона рублей, резюмировал он.

Ранее город предоставил компании "Сэндтреккер" в аренду земельный участок в Зеленограде по льготной ставке – один рубль в год – для реализации масштабного инвестиционного проекта.

Ефимов отметил, что там появится производственный корпус для выпуска внедорожных домов на колесах. Он уточнил, что сделано это было для развития промышленности и внутреннего туризма.



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