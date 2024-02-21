Инвестор получил участок по льготной ставке для производства домов на колесах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Город предоставил компании "Сэндтреккер" в аренду земельный участок в Зеленограде по льготной ставке – один рубль в год – для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Там появится производственный корпус для выпуска внедорожных домов на колесах. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что сделано это было для развития промышленности и внутреннего туризма, площадь земельного участка – один гектар. Благодаря реализации проекта на предприятии появится 50 рабочих мест.

Новое производство будет в промышленной зоне Восточная, на пересечении Сосновой аллеи и Фирсановского шоссе. Это уже 28-й инвестор, которому столица предоставила землю по подобной ставке, подчеркнул Ефимов.

Выделение земли по льготной ставке для развития производств является одной из мер поддержки бизнеса. Она действует в городе с марта 2022 года. При помощи нее компании могут снизить затраты на создание рабочих мест и наладить выпуск важной для города продукции в короткие сроки.

Договор с инвестором заключили на пять лет, заявил министр руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Предприниматель за это время должен построить корпус площадью 8 тысяч квадратных метров и запустить производство автодомов.

По его словам, льготная ставка действительна в течение всего срока договора. Компания серийно выпускает автономные внедорожные кемперы с 2018 года.

Между тем производственные мощности предприятия позволяют каждый год изготавливать свыше 170 кемперов, их можно эксплуатировать на дорогах общего пользования и на бездорожье, подчеркнул глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

При помощи возведения нового завода компания сможет увеличить объемы производства почти в два раза и выпускать до 240 домов на колесах. В реализацию проекта инвестируют 920 миллионов рублей.

Гендиректор компании Александр Крыжановский сказал, что предоставление участка в аренду на льготных условиях даст компании ряд преимуществ. В частности, это позволит уменьшить себестоимость продукта, минимизировать затраты на реализацию проекта, делать дома на колесах более доступными для потребителей. В результате реализации МаИП компания надеется внести свой вклад в развитие туризма в России, подвел он итог.

Также многофункциональный конгресс-центр появится в столичном Таганском районе в рамках реализации МаИП. Участок расположен на Котельнической набережной, владении 17/1. Его предоставят компании в аренду без проведения торгов сроком на пять лет.

Помимо этого, до конца 2024 года инвестор в рамках своих градостроительных проектов построит три школы на 3 000 мест на территории поселений Кокошкино и Рязановского ТиНАО.

"Актуальный репортаж": Москва предоставила бизнесу более 65 га земли для строительства