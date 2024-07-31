Москва сэкономила 3,5 млрд рублей благодаря мини-аукционам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За время, прошедшее с января по июнь 2024 года, на портале поставщиков было опубликовано свыше 76 тысяч котировочных сессий. Благодаря им в этом году государственные и муниципальные заказчики смогли сэкономить до 3,5 миллиарда рублей, рассказала заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По словам замглавы города, закупки через котировочные сессии на портале поставщиков выгодны для всех участников рынка. Так, их использование позволяет поставщикам находить надежных партнеров и расширять рынок сбыта. В свою очередь, заказчики получают возможность выбирать лучшие по соотношению стоимости и качества предложения и таким образом экономить бюджетные средства.

По итогам первого полугодия 2024-го, снижение начальной цены составило в среднем 15%, отметила Багреева. За счет этого заказчики сумели сэкономить на 1,1 миллиарда рублей больше, чем по прошествии того же периода 2023 года.

"Присоединиться к котировочным сессиям могут предприниматели из любого региона страны. Так, более трети участников мини-аукционов – это поставщики из Новгородской, Псковской, Кемеровской областей, Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и других субъектов Российской Федерации", – отметил глава департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Котировочные сессии представляют собой мини-аукционы, которые разделяются на три, шесть или 24 часа. В ходе сессии поставщикам представляется возможность конкурировать друг с другом, постепенно понижая начальную стоимость контракта. Выигрывает в итоге тот поставщик, который озвучил наименьшую ставку, то есть предложил необходимую заказчику продукцию по самой низкой цене.

Механизм котировочных сессий находится в непрерывном развитии, совершенствуясь для удобства предпринимателей. Так, в 2023 году московским заказчикам представилась возможность проведения совместных мини-аукционов.

За счет этого несколько учреждений могут объединять свои потребности в товарах, работах и услугах, проведя таким образом более крупные закупки, которые позволят привлечь большее число поставщиков и повысить конкуренцию между ними. При этом сами предприниматели могут нарастить свои продажи, получая крупные заказы.

Представители департамента информационных технологий Москвы подчеркнули, что встроенные бесплатные сервисы портала поставщиков делают его удобным и современным ресурсом, которым пользуются предприниматели со всей России. Одним из его эффективных и удобных инструментов является бот автоматических ставок.

Для его применения перед началом мини-аукциона поставщикам необходимо установить минимальную цену, за которую они готовы поставить необходимую заказчику продукцию. Затем после начала сессии бот сам поднимет ставки до определенной предпринимателем цены, конкурируя с остальными участниками. При этом сервис не гарантирует победы в сессии. Его основная задача заключается в автоматизации процесса участия в ней.

Вместе с тем использование бота помогает представителям бизнеса масштабировать свою работу на портале и участвовать одновременно в нескольких закупочных процедурах. Таким образом поставщики могут экономить свое время и прочие ресурсы.

По итогам первых шести месяцев 2024 года благодаря использованию этого торгового бота предприниматели заключили на столичном портале поставщиков почти 34 тысячи контрактов на общую сумму 4,8 миллиарда рублей. Активнее всего сервисом пользуются в Москве и Подмосковье. Там с помощью бота было заключено 76,3 и 25,2 тысячи контрактов соответственно.