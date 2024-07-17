Почти 34 тыс контрактов заключено на портале поставщиков с помощью бота

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За первые шесть месяцев этого года предприниматели заключили на столичном портале поставщиков почти 34 тысячи контрактов на общую сумму 4,8 миллиарда рублей с применением торгового бота, позволяющего автоматизировать участие в котировочных сессиях. Об этом заявила заммэра Мария Багреева.

Она рассказала, что сервис позволяет участвовать одновременно в нескольких котировочных сессиях, что не только упрощает процесс, но и экономит время. Всего с начала работы бота уже заключено 132,4 тысячи контрактов на 16,7 миллиарда рублей. Благодаря снижению начальной цены на закупках с использованием сервиса за это время заказчики сэкономили более 9,9 миллиарда рублей, указала Багреева.

Глава департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов отметил, что сервис автоматических ставок позволяет предпринимателям снизить трудозатраты и упростить участие в закупках. Активнее всего им пользуются в Москве и Подмосковье. Там с помощью бота заключено 76,3 и 25,2 тысячи контрактов соответственно. На третьем месте оказался Пермский край (2,7 тысячи контрактов), на четвертом – Санкт-Петербург (2,5 тысячи) и Псковская область (1,5 тысячи), сказал Пуртов.

Котировочные сессии представляют собой мини-аукционы, длящиеся по три, шесть или 24 часа. В это время поставщики конкурируют друг с другом, постепенно снижая начальную цену контракта. Торговый бот дает возможность предпринимателям участвовать в сессиях автоматически. Подключая сервис, пользователь указывает сумму, до которой готов снизить цену за продукцию во время мини-аукциона. Он не мешает другим участникам вносить предложения по цене. Благодаря таким сделкам поставщики могут быстро заключать договоры и получать прибыль, а заказчики – покупать необходимые товары по выгодной цене.

Замруководителя столичного департамента информационных технологий Роман Урнышев уточнил, что около 90% предпринимателей на портале поставщиков – это представители малого и среднего бизнеса. Торговый бот он назвал важным инструментом портала для оптимизации процесса участия в закупках малого объема, экономии ресурсов и привлечения большего числа поставщиков.

Чтобы воспользоваться сервисом, перед началом мини-аукциона поставщики указывают минимальную стоимость, за которую готовы поставить свою продукцию, и после начала сессии бот сам делает ставки до указанной цены, конкурируя с другими участниками, объяснил Урнышев.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие на портале поставщиков проведено свыше 310 тысяч закупок, что на 11% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Объем закупок увеличился на 30%: более 55 против 42,4 миллиарда рублей. Чаще всего в этом году на портале приобретали медицинскую продукцию, бытовую технику, продукты питания, канцелярию, бумагу, хозяйственные и строительные товары.