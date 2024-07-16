Собянин: на портале поставщиков Москвы провели более 310 тысяч закупок

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Более 310 тысяч покупок проведено на портале поставщиков за шесть месяцев этого года, что на 11% больше по сравнению с таким же периодом 2023-го. Объем закупок по сравнению с тем же периодом вырос на треть: больше 55 миллиардов рублей против 42,4 миллиарда рублей, написал Сергей Собянин в телеграм-канале.

Мэр отметил, что портал поставщиков является универсальной площадкой, на которой государственные заказчики через закупки малого объема могут оперативно приобретать необходимые товары, работы и услуги. В 2024 году чаще всего покупали медицинскую продукцию, бытовую технику, продукты питания, канцелярию, бумагу, хозяйственные и строительные товары.

Сейчас на портале работают более 57 тысяч заказчиков из 40 российских регионов, свои товары предлагают свыше 330 тысяч поставщиков со всей страны. Всего в электронном каталоге больше 2,8 миллиона уникальных наименований, перечислил Собянин и добавил, что также на ресурсе часто закупаются заказчики из Пермского края, Тульской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее сообщалось, что с начала этого года заказчики из Москвы подписали 32,3 тысячи контрактов на портале поставщиков с предпринимателями из других регионов страны на сумму более 6,5 миллиарда рублей – это 30% всех закупок столицы на ресурсе. За аналогичный период 2023 года на платформе провели 28,5 тысячи таких сделок на 4,9 миллиарда рублей. Москва проводит закупки на портале в основном за счет проведения котировочных сессий.