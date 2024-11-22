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22 ноября, 11:38

Город

Девять коммерческих помещений выставлены на торги в Басманном районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Город выставил на торги девять нежилых помещений свободного назначения в Басманном районе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Площадь помещений варьируется от 13,5 до 274,6 квадратного метра в центре Москвы. Свободное назначение позволит победителям торгов использовать их для различных коммерческих целей. Стоимость лотов определится во время открытых аукционов, которые пройдут с 5 декабря по 24 января. Поучаствовать в них могут физические и юридические лица.

Так, четыре помещения расположены на первых этажах зданий на улице Покровке, в Потаповском и Лучниковом переулках в оживленных местах. Их можно использовать для открытия кафе, магазина или других предприятий сферы услуг.

Еще четыре помещения находятся в подвалах жилых домов на улицах Бауманской и Фридриха Энгельса, в переулках Денисовском и Огородная Слобода. Победители аукционов смогут сделать там центры оказания бытовых услуг или культурно-досуговые учреждения.

Последний объект расположен на втором этаже здания на улице Казакова. Его можно использовать в качестве офиса или мастерской.

Заявочные кампании по разным слотам завершатся с 26 ноября по 15 января. Для участия в аукционах нужна регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Тем временем столичные власти выставят на продажу крупный коммерческий объект в Тихвинском переулке. Помещения расположены на первом этаже жилого дома в пешей доступности от станции метро "Менделеевская". Площадь здания составляет более 266 квадратных метров.

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