Город выставит на торги нежилое помещение в Бабушкинском районе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Крупное нежилое помещение в Бабушкинском районе Москвы в ближайшее время выставят на электронные торги. Поучаствовать в них смогут все желающие, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента городского имущества Максима Гамана.

Площадь нежилого объекта – 692,3 квадратного метра. Помещение занимает подвал и первый этаж жилого дома и подходит для открытия различных видов бизнеса, рассказал Гаман.

Помещение расположено по адресу улица Летчика Бабушкина, дом 10/1, около сквера "Красная дорожка". У него два отдельных входа со стороны улицы Коминтерна. Площадь подвальной части составляет 308,4 "квадрата", на первом этаже помещение занимает 373 "квадрата".

За девять месяцев этого года инвесторы по преимущественному праву выкупа и по итогам торгов приобрели у города более 1,3 тысячи объектов нежилой недвижимости. Площадь превысила 195 тысяч квадратных метров. Объем реализованных зданий и помещений увеличился на 34% по сравнению с таким же периодом 2023 года.