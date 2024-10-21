Москвичи выкупили более 11,2 га земли для ИЖС со скидкой 60% за 9 месяцев этого года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители Москвы выкупили свыше 11,2 гектара земли для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) со скидкой 60% за девять месяцев текущего года. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, с января по сентябрь 2024 года город заключил порядка 100 договоров купли-продажи земельных участков с гражданами, ранее арендовавшими землю для ИЖС. Благодаря скидке в 60% они сэкономили более 1,5 миллиарда рублей. Для выкупа земли со скидкой людям необходимо оформить права собственности на капитальные объекты, расположенные на участке.

В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что выкупленные с января участки находятся в девяти округах. Около 40 из них общей площадью более 3,7 гектара расположены в Троицком административном округе, еще 28 площадью два гектара – в ЮЗАО. В Новомосковском округе москвичи выкупили со скидкой 18 участков суммарной площадью 2,2 гектара, уточнил Гаман.

Между тем горожане могут выкупить пять участков для ИЖС в районе Вороново ТиНАО. Москомархитектура утвердила два градостроительных плана земельных участков общей площадью 0,14 гектара в селе Кленове, № 58б и 59г, а также внесла изменения в правила землепользования и застройки для трех участков общей площадью 0,28 гектара в деревне Кленовке. На выкупленной земле граждане могут построить дома и другие постройки общей площадью до 239 квадратных метров.