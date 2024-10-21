"Торги Москвы": нестационарные торговые объекты

Тележки с мороженым, вендинговые аппараты, киоски со стрифудом, елочные базары – все это нестационарные торговые объекты, которые город регулярно выставляет на торги. На каких условиях предприниматели могут стать участниками таких аукционов?

В каких локациях находятся такие НТО? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента Москвы по конкурентной политике.