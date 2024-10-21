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21 октября, 15:45

Экономика

"Торги Москвы": нестационарные торговые объекты

"Торги Москвы": нестационарные торговые объекты

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Тележки с мороженым, вендинговые аппараты, киоски со стрифудом, елочные базары – все это нестационарные торговые объекты, которые город регулярно выставляет на торги. На каких условиях предприниматели могут стать участниками таких аукционов?

В каких локациях находятся такие НТО? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента Москвы по конкурентной политике.

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Программа: Торги Москвы
экономикагородвидеоЕвгений Беляков
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