Собянин: около 320 предприятий Москвы обеспечивают россиян качественной пищевой продукцией

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Около 320 московских предприятий обеспечивают москвичей и других россиян качественной пищевой продукцией. Речь идет о хлебобулочных, кондитерских, мясных и молочных изделиях, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По данным мэра, ежедневно столичные промышленники производят около 39,7 тонны пирожных и тортов, 14,3 тысячи банок фруктового и овощного сока, а также 52 тонны сыров и 364 тонны вареной колбасы.

"Наши предприятия стабильно наращивают объемы выпуска продукции. Для этого обновляют парк оборудования и устанавливают инновационные конвейерные линии, внедряют цифровизацию процессов и искусственный интеллект", – подчеркнул глава города.

При этом город оказывает предприятиям поддержку. На данный момент они могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки.

В настоящий период на заводах Москвы работают свыше 750 тысяч человек. Около 65 тысяч из них занимаются непосредственно производством продуктов питания. Их профессиональный праздник – День работников пищевой промышленности – отмечается 20 октября. Мэр поздравил их с этой датой и поблагодарил за работу.

Между тем столичные предприятия увеличили выпуск пищевой продукции при поддержке города. Так, выпуск рыбных продуктов вырос более чем в два раза, производство мяса и молока увеличилось на 10%, а хлебобулочных и кондитерских изделий – на 7%. Количество производимых напитков выросло на 16%.