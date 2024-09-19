"Деньги 24": как будут развиваться сервисы оплаты товаров частями

В России и во всем мире стремительно развиваются сервисы оплаты товаров частями. Их обычно называют английской аббревиатурой BNPL (Buy now, pay later). На данный момент в РФ свыше 10 сервисов, предоставляющих подобные услуги, они есть почти на каждом крупном маркетплейсе.

Согласно исследованию международной консалтинговой компании Juniper Research, общая стоимость всех транзакций сервисов BNPL в мире достигнет в 2024 году уровня в 334 миллиарда долларов, а к 2028 году это значение может удвоиться. Подробнее – в программе "Деньги 24".