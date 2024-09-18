18 сентября, 10:41Политика
Депутаты определили руководящий состав и структуру Мосгордумы VIII созыва
Фото: Агентство "Москва"
Депутаты определили руководящий состав и структуру Мосгордумы VIII созыва, говорится на сайте МГД.
Алексей Шапошников стал председателем столичного парламента в третий раз. Такое решение приняли депутаты в ходе первого заседания восьмого созыва Мосгордумы. По словам депутата МГД Александра Семенникова, на эту должность поступило лишь одно предложение, оформленное представителями партии "Единая Россия".
Новый спикер МГД подчеркнул, что в результате проведенных выборов была сформирована сильная команда, куда вошли не только герои РФ, чемпионы по олимпийским видам спорта, но и представители от сферы медицины и образования, а также политики, управленцы и деятели культуры.
"Каждый – настоящий профессионал в своей сфере", – добавил Шапошников.
По словам Шапошникова, столичный парламент продолжит работать над решением вопросов столичного хозяйства и совершенствования законодательной базы. При этом комиссии Думы будут воплощать в жизнь "Стратегии развития Москвы 2030", которая была утверждена Сергеем Собяниным. После избрания состоялась церемония вручения политику должностного знака председателя МГД.
Также "ЕР" выдвинула кандидатуры Людмилы Гусевой и Степана Орлова на посты заместителей председателя МГД. В итоге депутаты утвердили это решение и избрали их заместителями Шапошникова.
Далее депутаты единогласно определили составы 15 комиссий:
- комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению;
- комиссия по градостроительству, государственной собственности и землепользованию;
- комиссия по здравоохранению и охране общественного здоровья;
- комиссия по культуре и массовым коммуникациям;
- комиссия по науке и промышленности;
- комиссия по образованию;
- комиссия по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям;
- комиссия по экономической и социальной политике;
- комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике;
- комиссия по делам общественных объединений и религиозных организаций;
- комиссия по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры;
- комиссия по безопасности, законодательству и регламенту;
- комиссия по спорту и молодежной политике;
- комиссия по делам общественных объединений и религиозных организаций;
- комиссия по экономической и социальной политике.
Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходили с 6 по 8 сентября. В них приняли участие более 3 миллионов избирателей, а явка составила более 40 процентов. Большинство в Мосгордуме получили представители "Единой России".
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