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Депутаты определили руководящий состав и структуру Мосгордумы VIII созыва, говорится на сайте МГД.

Алексей Шапошников стал председателем столичного парламента в третий раз. Такое решение приняли депутаты в ходе первого заседания восьмого созыва Мосгордумы. По словам депутата МГД Александра Семенникова, на эту должность поступило лишь одно предложение, оформленное представителями партии "Единая Россия".

Новый спикер МГД подчеркнул, что в результате проведенных выборов была сформирована сильная команда, куда вошли не только герои РФ, чемпионы по олимпийским видам спорта, но и представители от сферы медицины и образования, а также политики, управленцы и деятели культуры.

"Каждый – настоящий профессионал в своей сфере", – добавил Шапошников.

По словам Шапошникова, столичный парламент продолжит работать над решением вопросов столичного хозяйства и совершенствования законодательной базы. При этом комиссии Думы будут воплощать в жизнь "Стратегии развития Москвы 2030", которая была утверждена Сергеем Собяниным. После избрания состоялась церемония вручения политику должностного знака председателя МГД.

Также "ЕР" выдвинула кандидатуры Людмилы Гусевой и Степана Орлова на посты заместителей председателя МГД. В итоге депутаты утвердили это решение и избрали их заместителями Шапошникова.

Далее депутаты единогласно определили составы 15 комиссий:



комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению; комиссия по градостроительству, государственной собственности и землепользованию; комиссия по здравоохранению и охране общественного здоровья; комиссия по культуре и массовым коммуникациям; комиссия по науке и промышленности; комиссия по образованию; комиссия по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям; комиссия по экономической и социальной политике; комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике; комиссия по делам общественных объединений и религиозных организаций; комиссия по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры; комиссия по безопасности, законодательству и регламенту; комиссия по спорту и молодежной политике; комиссия по делам общественных объединений и религиозных организаций; комиссия по экономической и социальной политике.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходили с 6 по 8 сентября. В них приняли участие более 3 миллионов избирателей, а явка составила более 40 процентов. Большинство в Мосгордуме получили представители "Единой России".

