Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 10:41

Политика

Депутаты определили руководящий состав и структуру Мосгордумы VIII созыва

Фото: Агентство "Москва"

Депутаты определили руководящий состав и структуру Мосгордумы VIII созыва, говорится на сайте МГД.

Алексей Шапошников стал председателем столичного парламента в третий раз. Такое решение приняли депутаты в ходе первого заседания восьмого созыва Мосгордумы. По словам депутата МГД Александра Семенникова, на эту должность поступило лишь одно предложение, оформленное представителями партии "Единая Россия".

Новый спикер МГД подчеркнул, что в результате проведенных выборов была сформирована сильная команда, куда вошли не только герои РФ, чемпионы по олимпийским видам спорта, но и представители от сферы медицины и образования, а также политики, управленцы и деятели культуры.

"Каждый – настоящий профессионал в своей сфере", – добавил Шапошников.

По словам Шапошникова, столичный парламент продолжит работать над решением вопросов столичного хозяйства и совершенствования законодательной базы. При этом комиссии Думы будут воплощать в жизнь "Стратегии развития Москвы 2030", которая была утверждена Сергеем Собяниным. После избрания состоялась церемония вручения политику должностного знака председателя МГД.

Также "ЕР" выдвинула кандидатуры Людмилы Гусевой и Степана Орлова на посты заместителей председателя МГД. В итоге депутаты утвердили это решение и избрали их заместителями Шапошникова.

Далее депутаты единогласно определили составы 15 комиссий:

  1. комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению;
  2. комиссия по градостроительству, государственной собственности и землепользованию;
  3. комиссия по здравоохранению и охране общественного здоровья;
  4. комиссия по культуре и массовым коммуникациям;
  5. комиссия по науке и промышленности;
  6. комиссия по образованию;
  7. комиссия по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям;
  8. комиссия по экономической и социальной политике;
  9. комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике;
  10. комиссия по делам общественных объединений и религиозных организаций;
  11. комиссия по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры;
  12. комиссия по безопасности, законодательству и регламенту;
  13. комиссия по спорту и молодежной политике;
  14. комиссия по делам общественных объединений и религиозных организаций;
  15. комиссия по экономической и социальной политике.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходили с 6 по 8 сентября. В них приняли участие более 3 миллионов избирателей, а явка составила более 40 процентов. Большинство в Мосгордуме получили представители "Единой России".

Собянин поздравил депутатов Мосгордумы восьмого созыва с вступлением в должность

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика